Erzurumspor'da koronavirüs şoku
Erzurumspor'da 1 futbolcu ve 1 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, 1 yönetici ve 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi öncesinde futbolcu, yönetici ve teknik ekibe Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Testlerin sonuçlandığı aktarılan açıklamada, "1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ve yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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