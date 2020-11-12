Esad'dan mültecilere ‘geri dönmeniz için gayretle çalışıyoruz’

12 Kasım 2020 Perşembe, 14:43

Beşşar Esad Şam’daki Emevi Konferanslar Sarayı’nda düzenlenen mültecilerin dönüşü konulu uluslararası konferansına video ile katılım gösterdi. Açılışında konuşma gerçekleştiren Esad, Suriye için mülteci sorununun insani olmanın yanı sıra ulusal bir sorun olduğunu vurguladı. Son birkaç yılda yüz binlerce Suriyeli mülteciyi geri göndermeyi başardıklarını belirten Esad, bugün de geri dönmek isteyen her mültecinin dönüşü ve vatanının inşasına katkıda bulunması için gayretle çalıştıklarını söyledi.

‘DÖNMEKTE HER ZAMANKİNDEN DAHA İSTEKLİLER’

Esad, yurt dışındaki Suriyelilerin ezici çoğunluğunun siyasi istismar için başka ülkelerin listelerinde yer almayı reddettiklerini ve anavatanlarına dönmeye her zamankinden daha istekli olduklarını vurguladı.

Odatv’nin SANA'dan aktardığı habere göre Esad sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bazı ülkelerin mültecileri etik insani ilkeler temelinde kucaklaması gerçeği… Batı’daki ve bölgemizdeki diğer bazı ülkelerin de insani davalarını siyasi bir pazarlık çipi haline getirerek sömürülmesiyle karşılandı ve yurt dışındaki oğullarımızın yaşadığı gerçek acıyı dikkate almadan yetkililerinin yolsuzluklarını anlatan bir para kaynağı haline getirildi.”