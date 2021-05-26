Esad'tan 5 Batılı ülkeye yanıt: "Görüşleri sıfır değerinde"
Suriye Devlet Başkanı Esad, 5 Batılı ülkenin Suriye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçerliliği konusundaki açıklamalarının değersiz ve etkisiz olduğunu söyledi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanlarının bugün yapılan Suriye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçerliliği konusundaki açıklamalarına yanıt verdi.
Reuters'ta yayınlanan habere göre, başkent Şam yakınlarındaki Duma'da yer alan bir kimyasal saldırı mahallinde oy kullanan Esad gazetecilere, "Bu görüşler sıfır değerinde" dedi.
Esad'ın, bu akşam sonuçlanacak olan seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.
NE OLMUŞTU?
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Suriye seçimleriyle ilgili ortak bir açıklama yayınladı.
Dışişleri bakanları söz konusu açıklamada, Suriye’deki seçimlerin "özgür ve adil" olmayacağını öne sürdü. Açıklamada ayrıca, seçimlerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında en yüksek uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına göre düzenlenmesi gerektiğini ifade edildi.
TÜRKİYE: BM KRİTERLERİYLE BAĞDAŞMIYOR
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yayınladığı açıklamada, "Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümü amacıyla BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır" dedi.
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