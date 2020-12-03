Eşcinsel partiyi düzenleyen adam konuştu: 'Farkında değildim'

03 Aralık 2020 Perşembe, 13:27

Fotoğraf, Brüksel şehir merkezinde polisin geçen Cuma bir partiye baskın düzenlediği 'Monroe Bar'ının bulunduğu binadan. Parti, barın üst katında gerçekleşmişti.

Manzheley (29), Het Laatste Nieuws Gazetesi'ne dairesinde düzenli olarak seks partileri düzenlediğini, ancak misafirlerinden birinin vekil olduğunun farkında olmadığını söyeleyrek, "O bir arkadaşımın arkadaşı. Partilerime her zaman birkaç arkadaşımı davet ederim, onlar da birkaç arkadaşımı getirir ve hep birlikte eğleniriz" dedi.

Manzheley, Belçika'da yürürlükte olan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle toplanmanın yasadışı olduğunu anladığını söylerken, kendisi ve misafirlerinin çok dikkatli davrandıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Tüm misafirlerim zaten Covid-19'u geçirdi. Arkadaşlarımın bu konuda yalan söylemeyeceklerine inanıyorum. Dürüst olmak gerekirse sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Partide iki hemşire de vardı, tehlikeli olduğunu da düşünmediler. Biraz konuşup, biraz içiyoruz. Aynı bir kafede olduğu gibi. Tek fark, arada seks yapmamız. Bunda neyin yanlış olduğunu anlamıyorum. Hepimiz yetişkiniz, her şey karşılıklı rıza ile oluyor ”

Belçika basınına konuşan Manzheley, D.O. (1977) ve P.B. (1987) baş harflerine sahip iki kişinin daha diplomatik dokunulmazlığı olduğunu söyleyerek, "Polis geldiğinde, dairede 20'den fazla kişi vardı. Brüksel savcılığının yaptığı açıklamaya göre herkesin kimliği kontrol edildi. Polis o anda 'kimlik kartı' diyordu ama biz külot bile giymiyorduk. Kimlik kartımızı nasıl gösterecektik?" diye konuştu.

Macaristan Milletvekili Jozsef Szajer önceki gün yaptığı açıklamada "özel parti" olarak adlandırdığı bir organizasyonda bulunduğunu kabul ederek, kuralları çiğnediği için özür diledi.

Tüm katılımcılara 250 € para cezası verildi.