Esen Deniz Üstündağ’ın 5 yıllık kabusu

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Esen Deniz Üstündağ, aynı mahallede yaşadığı M.U. isimli erkek tarafından 5 yıldır sözlü cinsel tacize uğradığını ve tehdit edildiğini belirterek “Evimi biliyor olması, sürekli sokağımda gezinmesi, karşıma çıkması beni tedirgin ediyor. Uyuşturucu madde bağımlısı ve bıçak taşıyor. Bana sürekli tecavüz tehditleri savurarak iğrenç küfürler ediyor. Yetkililerin ben ölmeden harekete geçmesini istiyorum” dedi.

M.U. hakkında iki kez uzaklaştırma kararı verildiğini belirten Üstündağ, “5 yıl önce üniversiteye gelerek benim de içlerinde olduğum 15 kadın öğrenciye taciz içeren söylemlerde bulundu. O zaman toplu olarak şikâyette bulunduk. Sonrasında ise peşimi bırakmadı. Her gördüğü yerde taciz etmeye başladı. Tekrar şikâyet edince yaptıkları daha da ağırlaştı. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkınca tacizlerini sosyal medyadan sürdürmeye başladı” dedi.

‘SUÇA ORTAK OLMAKTIR’

M.U’nun elde ettiği cep telefonu numarasını cinsel içerikler sunan internet sitelerine verdiğini anlatan Üstündağ, “Günde 50’nin üzerinde telefon aldım. En son da dolandırılan birine dolandırıcının ben olduğumu söylemiş. 3 ay uzaklaştırma kararı var ama hala taciz ediliyorum” diye konuştu.

Üstündağ’ın avukatı Doğuşcan Aydın Aygün de “Fail hakkında açılan dava ve birden fazla soruşturma söz konusudur. Tacizlerini devam ettiren şahıs hâlâ serbest. Koruma kararlarına itiraz edenlerin şunu bilmesi gerekir. Kadınlar taciz ediliyor ve şiddete uğruyor. Devletin yükümlülüğü İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa çerçevesinde gerekli tedbirleri almaktır. Bu yasaya yeni önleyici ve koruma tedbirleri eklenmesi gerekirken kaldırılmasını talep etmek suça ortak olmaktır” ifadelerini kullandı.