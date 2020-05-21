Esenler Belediyesi’nden yıkıntıya jet hızıyla ruhsat

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Esenler Belediyesi, gerekli önlem ve etütlerin yapılmadığı belirtilen inşaatın, çöken istinat duvarına jet hızıyla ruhsat verdi. Esenler Belediye Meclisi’nin eski üyesi AKP’li Ekrem Acar’ın Kemer Mahallesi’nde yapmaya başladığı projesine inşa ettiği istinat duvarı, 8 Mayıs gecesi sabaha karşı 04.00’te çöktü.

Çevre apartmanlarda yaşayan yurttaşların ölümden döndüğü olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra belediye, AKP’li müteahhitin projesine yeni yapı ruhsatı verdi. CHP’li Meclis üyesi Kemal Şahin “Esenler Belediye Başkanlığı, çöken inşaata mesai başlar başlamaz şaibeli bir şekilde inşaat ruhsatı vermiştir. Belediye, eski AKP Esenler Belediye Meclis üyesi Ekrem Acar’ı koruma altına alarak risk oluşturuyor” diyerek tepki gösterdi.

Belediye yetkilileri, gerekli incelemelenin yapıldığını ancak aksaklık görülmediğini açıkladı.

MÜTEAHHİTLE MAHKEMELİKLER

İstinat duvarı çöken inşaatın müteahhitinin Esenler Belediyesi’nin eski AKP’li meclis üyesi Ekrem Acar’ın şirketi Acar Yapı’nın olduğu ortaya çıktı. Esenler Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, “Müteahhit 17 kat ve 56 daireli proje yapacak. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yani doğalgaz, elektrik, temiz su, pis su, çevredeki binalar gibi tesislerin güvenliği sağlanmadan önce parsel üzerindeki binaların yıkımına başlanmış ve 19 sayılı parsel üzerindeki binanın taşıyıcı sistemine zarar verilmiştir. Bina sahipleri Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nden Ağır Hasarlı Bina Raporu almışlar ve müteahhit ile mahkemelik olmuşlar. Sokaktaki 13 adet bina bu durumdan etkilenmiş ve binada ikamet edenlerin bir kısmı Esenler İlim Yayma Cemiyeti’ne yerleştirilirken, bir kısmı da akrabalarının yanına sığınmak zorunda kalmışlardır. Hafriyat yapılmadan önce zemin etüdü ve sokaklardaki yapılaşmayı dikkate alarak uygulanması gereken zemin iyileştirme, kuyu temel ya da fore kazık gibi projeleri müteahhitten istemesi, bu projeleri onaylaması, uygulamayı yerinde kontrol etmesi ve bütün tedbirlerin alındıktan sonra hafriyatına izin vermesi gerekirken hiçbiri yapılmadı” dedi.

‘AKSAKLIK GÖRÜLMEDİ’

Konuya ilişkin sorularımızı yanıtlayan Esenler Belediyesi yetkilileri, 13 Ocak 2020’de projeye iksa ruhsatı (kazı ruhsatı) verildiğini belirterek “Son alınan binanın inşaatı ile ilgili inşaat ruhsatı. Ve bizim teknik ekip şu anda henüz inşaat ruhsatı aşamasına gelmedi ama ruhsatı verildi” dedi.

Yetkililer güvenlik konusunda zaman zaman şikâyet geldiğini kabul ederek gidip yerinde inceleme yaptıklarını ancak bir aksaklık görmediklerini ifade etti. Yetkililer, “Onun için herhangi bir doğalgaz, elektrik ve su kesimi olmaz. Ancak duvar yıkılıp sokak çökünce hemen bu kurumlara başvurarak kesintiler yapıldı. Şu anda da binalarda sıkıntı yok, insanlar taşınmaya başladılar” dedi.