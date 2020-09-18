Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

18 Eylül 2020 Cuma, 01:26

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Rumeli Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Camii'nin altında bulunan sandalye imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak içeriye girdi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.