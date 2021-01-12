Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı.

DHA
12 Ocak 2021 Salı, 08:41
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
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Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. 




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