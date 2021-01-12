Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı.
Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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