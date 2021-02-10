Esenyurt’ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü
Avcılar’da bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen gencin fotoğraf çektiği arabanın camında, “Ben en azından katilimi tanıyorum” yazısı dikkat çekti.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) isimli genç olaydan iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. İle sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede de Çağlak çocukluk arkadaşı U.T’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çağlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SON FOTOĞRAFINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Çağlak’ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrası Çağlak’ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan arabanın camında, “Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kir kim vurduya gideceksin” yazması dikkat çekti.
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