Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

Oyuncu Eser Yenenler’in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

DHA
24 Ekim 2020 Cumartesi, 19:56
Eser Yenenler koronavirüse yakalandı
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Çok Güzel Hareketler Bunlar’la programı ile ünlenen oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.


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