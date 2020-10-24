Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 19:56

Çok Güzel Hareketler Bunlar’la programı ile ünlenen oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.