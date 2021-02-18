Eşi tarafından öldürülen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

18 Şubat 2021 Perşembe, 16:21

Antalya’da Yusuf Onur Kaan Bozkurt isimli bir doktor, evli olduğu diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdü. Bozkurt, ardından aynı silahla intihar etti.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak’ta bulunan apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana gelen olayda, iddiaya göre Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Kaan Bozkurt, evli olduğu Gamze Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra, kendisi de aynı silahla yaşamına son verdi. Çiftin cansız bedenlerini, kreşten gelen kızları ile anneanne buldu.

Çiftin kreşten eve dönen kızları, eve giremeyince karşı dairedeki anneannesinin yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt’un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde çiftin yerde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un uyuyan eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, doktora ait biri ruhsat tarihi geçmiş iki silah bulundu. Olayın hangi silahla gerçekleştiği yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak.

Çiftin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamasına gelmeleri üzerine Gamze Kaçar Bozkurt’un dört ay önce Antalya'ya geldiği belirtildi.

İzmir'de kadın doğum hastalıkları doktoru olarak özel bir muayenehanesi bulunan ve bir ay önce eşinin ardından Antalya'ya gelen Bozkurt'un, daha önce iş yerinde silahla intihar etmek istediği, telefonda konuştuğu eşinin kararından vazgeçirdiği öğrenildi.

Olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt’un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖLDÜRÜLEN DİYETİSYEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Uncalı Kent Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kadının 6 yaşındaki kızı cenaze töreninde "Annemi istiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesinin ise Eskişehir'de defnedileceği öğrenildi.

GAMZE KAÇAR BOZKURT KİMDİR?

15 Ekim 1983 Almanya Herford doğumlu olan diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Beslenme bilimine olan özel ilgisi her zaman vardı ve ilk tercihini de yazarak Beslenme ve Diyetetik Bölümünü kazandı ve Erciyes Üniversitesi’nden mezun oldu.

YUSUF ONUR KAAN BOZKURT KİMDİR?

Op. Dr. Kaan Bozkurt, 1981’de İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1981’de üniversite sınavında Türkiye 6.’sı derecesiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. Dr. Kaan Bozkurt, 1988-1989 yıllarında Maltepe Askeri Lisesi’nde tabip olarak askerlik hizmetini yerine getirdi. 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde uzmanlık eğitimi için gerekli ECFMG sınavında ilk yüzde 1’lik dilimin içinde yer alarak sınavı geçti. 1989’da Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda birinci olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu ihtisasını 1995 yılında tamamlayarak uzmanlığını aldı.