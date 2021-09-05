Eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Kırşehir'de, eşi tarafından vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

(İHA)
05 Eylül 2021 Pazar, 21:01
Eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
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Merkez Kervansaray Mahallesinde meydana gelen olayda B.Ö., eşi S.Ö.'yü yanındaki silahla eşine ateş açarak ağır yaralamıştı.

Ağır yaralanan B.Ö., sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, B.Ö.'yü gözaltına aldıktan sonra hastane bahçesinde de geniş güvenlik önlemi almıştı.
Yoğun Bakım ünitesinde 3 gündür tedavi gören S.Ö., yaşam mücadelesini kaybetti.


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