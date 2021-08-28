Annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ise ağır yaraladı
Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki F.Y., fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartıştığı ailesine kurşun yağdırdı, 3 kişi öldü, babası ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Niksar'da görevli polis memuru C.Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu Korgan’a geldi. İddiaya göre, bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları F.Y. arasında fındık toplaması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y., emniyet mensubu olan babasının tabancasını alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti. Olay sonrası anne Rahime Y. ve anneanne Cennet Gerdek olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan ağabey Murat Y. ve baba C.Y. ise önce Korgan Devlet Hastanesi, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
AĞABEY DE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen ağabey Murat Y. da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba C.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.
GÖZALTINA ALINDI
F.Y, Korgan Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı. Olay esnasında evde bulunan F.Y.'nin 4 yaşındaki kardeşi Y.E.Y'nin evden kaçtığı, şu an ise akrabalarının yanında olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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