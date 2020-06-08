Eşini başından vuran erkek, intihara kalkıştı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 19:08

Olay, saat 17.40 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Sapandağı Sokak’taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Seyit S., balkonda oturan eşi Hatice S.'nin yanına gelip, belirlenemeyen nedenle tabancayla başına ateş etti. Ardından da aynı tabancayı kendi başına doğrultarak intihara kalkıştı.

Silah sesleri üzerine balkona çıkan çiftin 2 çocuğu, anne ve babalarını kanlar içinde buldu. Hatice S., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Seyit S. ise Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çiftten Seyit S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.