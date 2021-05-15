Eşinin cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkardı: Yargıtay'dan tazminat kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası açan kadının tazminat talebini, eşinin başka kadınlarla cinsel içerikli görüşme yaptığına ilişkin sunduğu ekran görüntülerini hukuka aykırı delil kabul ederek reddeden istinaf mahkemesi kararını bozdu.
Konya'da yaşayan bir kadın,
"evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını" ileri sürerek eşinden
boşanmak için dava açtı. Kadın, eşinin cep telefonundan aldığı, başka
kadınlarla yaptığı cinsel içerikli görüşmelerin ekran görüntülerini dosyaya
delil olarak sundu.
Davaya bakan mahkeme, boşanmaya
sebebiyet veren olaylarda, "cinsel yönden güven sarsıcı davranışlarda
bulunan erkeğin tam kusurlu olduğu" sonucuna ulaştı, tarafların
boşanmalarına, davacı kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Yerel mahkeme kararı, boşanma
dışındaki hükümler yönünden istinaf mahkemesine taşındı.
Bunun üzerine Konya Bölge Adliye
Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, erkeğe yüklenen kusurun "hukuka uygun delillerle
ispatlanamadığı"na hükmetti.
İstinaf mahkemesi, davacı kadın
tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve erkeğe ait olduğu iddia edilen ekran
görüntülerinin, erkeğin telefonundan rızası dışında hukuka aykırı elde edildiği
gerekçesiyle davalıya yüklenen kusurun gerçekleşmediği sonucuna ulaştı.
Kusursuz olan tarafın Türk Medeni
Kanunu'nun 174/1-2 maddesi uyarınca tazminatla sorumlu tutulamayacağına karar
veren istinaf mahkemesi, bu nedenle kadının tazminat taleplerini reddetti.
Boşanma davası açan kadının
kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf
mahkemesi kararını bozdu.
"HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE
EDİLDİĞİNDEN BAHSEDİLEMEZ"
Dairenin kararında, şu tespitlere
yer verildi:
"Davacı kadın tarafından,
davalı erkeğin telefonundaki sohbet uygulaması üzerinden başka kadınlarla
yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle
dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası
dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde
edildiğinden bahsedilemez. Bu durumda, davacı tarafça usulüne uygun olarak elde
edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka
aykırılık bulunmamaktadır."
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesince davacı kadın tarafından sunulan delil dikkate alınmadan hüküm kurulmasını, bozma nedeni saydı.
Video Haberler
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Yol ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada
- Kısıtlamayı delen gençler rahatlıklarıyla pes dedirtti
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Altun'a tepki: Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor?
- Ünlü hukukçu, Ağar’ın nasıl ‘aklandığını’ açıkladı
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- Soylu büyük tehdit altında
- NBA yıldızı Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı