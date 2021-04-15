Seyhan'da eşitlik dostu iş yerlerine "mor bayrak"
Seyhan Belediyesi, kadınların çalışma hayatında çağdaş ve güçlü bireyler olarak, üretimden yönetime kadar her alanda görev almalarını desteklemek amacıyla iş yerlerine “Mor Bayrak Eşitlik Dostu İş yeri” tabelası veriyor.
Kadınların iş yaşamında daha çok istihdam edilmesi konusunda öncülük yapan Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda da farkındalık yaratıyor.
ARANAN KOŞULLAR
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Mor Bayrak Eşitlik Dostu İş yeri” projesinde “Eşitlik dostu iş yeri” statüsü için “İşverenin kadın girişimci olması”, “Sigortalı çalışan kadın sayısının yüzde 50 ve üzerinde olması”, “İş yerinde kadınlar için ayrı tuvalet bulunması”, “İş yerinin engelli erişimine uygun bulunması”, “İş yerinin kaliteli ve temiz hizmet vermesi” koşulları aranıyor.
İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI HARÇLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM
Kriterlere uygun olan işletmelere, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarında yüzde 20 indirim yapılıyor ve tasarımı Seyhan Belediyesi tarafından yapılan “Mor Bayrak Eşitlik Dostu İş yeri” tabelası asılıyor. Eşitlik dostu iş yeri tabelası almaya hak kazanan işletmelerin duyarlılıkları ile fark yaratıp, kadınların ekonomi üzerindeki olumlu etkilerinin fark edilmesini sağlamaları hedefleniyor.
Mor Bayrak Eşitlik Dostu İş yeri statüsü kazanmak isteyen işletmelerin, Seyhan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.
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