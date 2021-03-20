Eski ABD Başkanı Bush'tan göçmenler için vatandaşlık çağrısı: Evlerine döneceklerine ikna etmek 'boş bir hayal'
Eski ABD başkanlarından George W. Bush, ülkedeki göçmenlere vatandaşlık yolunun açılması gerektiğini belirtti.
Eski ABD başkanlarından George W. Bush, ülkedeki göçmenlerin durumunu değerlendirdi. Bush, yaptığı açıklamada kayıtsız göçmenler için vatandaşlığa giden yolun açılması gerektiğini belirterek, Amerikalıları, uzun süredir ABD topraklarında yaşayan ve vergi ödeyen kayıtsız göçmenlerin evlerine döneceklerine ikna etmenin 'boş bir hayal' olduğunu söyledi.
ÜLKENİN ÇIKARINA
Sputnik’in aktardığına göre Bush göçmenleri, 'karanlıklarda çekip çıkarmanın' ülkenin çıkarına olduğunu savunan Bush, sorunu görmezden gelmek yerine, bunun vatandaşlığa giden bir yöntemle ele alınması gerektiğini ifade etti.
Bush'un yorumları, 11 milyon kayıtsız göçmene vatandaşlık yolunu açacak olan tasarıya ilişkin tartışmaların ortasında geldi.
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