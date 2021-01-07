Eski ABD Başkanı Bush'tan Kongre Binası'nın basılmasına ilişkin ilk açıklama
Eski ABD Başkanı George W. Bush, ABD'de Kongre Binası'nın basılmasıyla birlikte yaşanan kargaşanın mide bulandırıcı ve yürek parçalayıcı olduğunu söyleyerek kınadı.
Eski Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush, dün ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen ayaklanmayı kınayarak, "bazı siyasi liderlerin seçimlerden bu yana pervasız davranışları" karşısında dehşete kapıldığını söyledi.
Bush yaptığı açıklamada, "Bu mide bulandırıcı ve yürek burkan bir manzara. Seçimler bu şekilde ancak muz cumhuriyetinde tartışılabilir bizim demokratik cumhuriyetimizde değil" dedi.
Bush son olarak Kongre binası baskınına ilişkin şunları kaydetti:
"Söz konusu şiddetli saldırılar, yalanlar ve yanlış umutlarla alevlendirilen insanlar tarafından yapıldı. Bu ayaklanma milletimize ve itibarımıza büyük zarar verebilir."
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