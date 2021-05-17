Eski ABD başkanı Reagan'ın danışmanı Putin'den vatandaşlık istedi
1980-1988 arasında görev yapan ABD'nin 40'ıncı başkanı Ronald Reagan'ın eski danışmanı Suzanne Massie, Vladimir Putin'den kendisine Rus vatandaşlığı vermesini istedi.
1984'ten 1988'e kadar ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eski ismiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yeni adı Rusya ile ilişkiler konusunda danışmanlığını yapan Rus tarihi uzmanı Massie, Rus NTV televizyon kanalına yaptığı konuşmasında iki ülke halklarının yakınlaşması için uzun yıllar çalıştığını belirterek çalışmalarına devam etmek için Rusya'da kalmak istediğini açıkladı.
"Bazı Amerikalıların bana vatan haini diyebileceğini, ABD karşıtlığı yaptığımı söyleyebileceğini tahmin ediyorum." diyen Suzanne Massie, Rusya’da kalmak için Putin’in Rus vatandaşlığı vermesinin kendisi için bir şeref olacağını sözlerine ekledi.
90 yaşındaki Massie, casusluk faaliyetlerinin zirve yaptığı dönemde görev yapıyordu. Talebin ABD ile Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'nın kuzeyinde yaşadığı gerilime rastlaması olayın ABD basında daha fazla gündeme gelmesine sebep oldu.
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