Eski AKP'li bakandan dikkat çeken İnce mesajı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 12:13

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bir süredir sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

Eski AKP’li Bakan Bayraktar, geçen ay sosyal medyada “Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise 'Parti'nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, Hadi!” mesajını paylaşmıştı.

Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak,elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi ! — Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) December 29, 2020

İNCE MESAJI

Erdoğan Bayraktar yeni yaptığı paylaşımda ise yeni parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce'ye değindi. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasi partinin İyi günlerini yaşayıp sonradan ortaya çıkarak varlık göstermek çok zor. Ancak mefluç olmuş yapıların içinden bir huruç hareketi ile “VATAN” diyerek canını dişine takanlar müstesna; Atatürk, Menderes,Özal ve Erdoğan gibi, Muharrem İnce bir nebze benziyor."

Bir siyasi partinin İyi günlerini yaşayıp sonradan ortaya ortaya çıkarak varlık göstermek çok zor. Ancak mefluç olmuş yapıların içinden bir huruç hareketi ile “VATAN” diyerek canını dişine takanlar müstesna; Atatürk,Menderes,Özal ve Erdoğan gibi, Muharrem İnce bir nebze benziyor — Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) January 23, 2021

NE OLMUŞTU?

Erdoğan Bayraktar, AKP’nin önemli isimlerinden biriydi.

17-25 Aralık operasyonlarının hedeflerinden biri olan Bayraktar o dönem yaptığı açıklamada “Rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu yayınlayınız' şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Etmiyorum çünkü, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletime saygılar sunuyorum” demişti.

Erdoğan Bayraktar, istifa ettikten sonra uzun bir süre sessizliğini korumuştu.