Eski AKP'li başkan Zeki Yılmazer tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
Sinop'un AKP'li eski belediye başkanı Zeki Yılmazer (63), tartıştığı Atıf Argun'u (67) tabancayla yaraladı. Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan Yılmazer ile durumu ağır olan Argun, hastanede tedaviye alındı.
Sinop Belediyesi eski başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Atıf Argun'a ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada eski başkan Yılmazer de elinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Elinden yaralanan Yılmazer'in polis gözetiminde tedavisi sürerken, ameliyata alınan Atıf Argun'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
'CEZAEVİNE GİRİP ÇIKTI'
2004 yerel seçiminde AKP’den Sinop Belediye Başkanı seçilen ve 2009 yılına kadar 5 yıl boyunca başkanlık yapan Zeki Yılmazer, bu süre içerisinde sit alanı olduğu belirtilen Karakum Yolu üzerindeki sahili doldurmak suçu başta olmak üzere, çeşitli dosyalardan, görev süresi bitimi ardından cezaevine girip çıktı.
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