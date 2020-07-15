Eski AKP'li vekile Fetullah Gülen'den çanta dolusu para gelmiş
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP'den vekil adayı olduğunda Fethullah Gülen’in seçim çalışmaları için kendisine bir çanta dolusu para gönderdiğini, ancak kendisinin kabul etmediğini öne sürdü.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, milletvekili olduğu süreçte FETÖ lideri Gülen’in seçim çalışmaları için kendisine bir çanta dolusu para gönderdiğini’ belirtti. Özdağ, “Selçuk alma’ dedim. ‘Sen kimsenin vekili olma, Sen sadece ve sadece Manisalıların, milletinvekili ol’ dedim” diye konuştu.
‘DEVLETİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR’
TV5'te Mustafa Yılmaz’ın sunduğu Ankara Kulisi programında konuşan Eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz hakkında açıklamalar yaptı. Gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Selçuk Özdağ, “FETÖ’cülerin her birinin arka bagajı varmış. Devletti ele geçirmeye çalıştılar. Devlet ele geçmez. Devlete sahip çıkılır. Devlet ele geçirilmez. Devlet bir kişinin olmaz, devlet bir partinin olmaz” dedi.
‘ÇOK KIZGINDILAR’
Milletvekili adayı olduğunda Fethullah Gülen’in kendisi için bir para çanta dolusu para gönderdiğini belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı;
“Devlet onlardan daha iyi okul yapmalıydı. Ben bir defa gittim onların organizasyonlarına. Bir daha da gitmedim. ‘Gitmem bir daha’ dedim. ‘Ben milletvekiliyim, milletin temsilcisiyim” dedim. Ben vekil adayı olduğumda Fethullah Gülen bana bir çanta dolusu para gönderdi. İade ettim. Yanımda iki üç arkadaşım vardı. ‘Selçuk alma dedim. Sen kimsenin vekili olma, Sen sadece ve sadece Manisalıların, milletin vekili ol’ dedim. Bu para benim mi götürün bunu hayır kurumlarına verin dedim. Sabah beni aradıklarında çok kızgındılar. O parayı kabul etmedim.”
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