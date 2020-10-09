Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
"Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim"
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