Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

09 Ekim 2020 Cuma, 22:17

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim"