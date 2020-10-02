Eski bakan Zeki Ergezen hayatını kaybetti
AKP'nin kurucularından, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı ve Bitlis milletvekili 71 yaşındaki Zeki Ergezen Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AKP'nin kurucularından, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı ve Bitlis milletvekili 71 yaşındaki Zeki Ergezen Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara’da bir süredir tedavi gören Ergezen, kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 11:00 sıralarında hayatını kaybetti. Ergezen’in cenazesinin Ankara’da yapılacak devlet töreninin ardından memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
ZEKİ ERGEZEN KİMDİR?
Zeki Ergezen, 2 Aralık 1949'da Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğdu. Mimar olan Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İI Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesidir. 19, 20, 21 ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili. 20. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevine seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi olan Ergezen evli ve 4 çocuk babasıydı.
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