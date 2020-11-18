Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AA
18 Kasım 2020 Çarşamba, 17:11
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
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Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.



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