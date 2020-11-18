Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Çakıcı devam ediyor!
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama
Video Haberler
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
- AKP'den tepki alan Mustafa Albayrak kendini savundu
- Markette 'vertigo krizi' geçiren kasiyeri son anda tuttu
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
- Tehdidin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken video
- Sokağa çıkma yasağı yorumu gündeme oturdu!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Çakıcı devam ediyor!
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama