Eski başkan ailesine çalışmış!

17 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Eski MHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kardeşi Adem Sözlü’nün, Ceyhan’ın İsalı köyündeki bir Hazine arazisine 25 yıldır yerleştiği ortaya çıktı.

Ailenin, belediyenin olanaklarıyla bölgeye 10 kilometrelik elektrik nakil hattı çektiği, açtırdığı kuyulardan birine dalgıç pompası yerleştirdiği, elektrik panoları yaptırdığı ve elektrik faturalarını da ASKİ’ye ödettiği tespit edildi.

Bir yurttaşın 16 Ağustos 2019’da Sözlü’nün Hazine bölgesine yerleşmesini ve kendi çıkarları için kullanmasını CİMER’e şikâyet etmesinin ardından, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, konu olan bölgede inceleme başlattı.

İnceleme sonucu oluşturulan tutanakta ekipler, bölgede 4 adet kuyu açıldığını ve açılan kuyulardan birine 2017’de ASKİ’ye ait makinelerle dalgıç pompaları yerleştirildiğini tespit etti. Tutunaklara ve faturalara göre bölgeye, belediye olanaklarıyla 596 bin 671 lira ödenerek elektrik nakil hattı çekildiği, belediyeye ait yakıtın tankerlerle bölgeye taşındığı, trafo yapıldığı ve enerji kullanma izni alındıktan sonra gelen 3 bin 600 liralık elektrik faturasının da ASKİ’ye ödettirildiği belirlendi.

‘HIRSIZLIĞA KARŞI’ SÖKÜLDÜ

Tutanaklara göre belediye, bölgede bulunan sondaj kuyusuna ihtiyaç olmadığına karar vererek “hırsızlığın önlenmesi amacıyla” alanda bulunan pompa, pano ve trafoyu, yeni Belediye Başkanı Zeydan Karalar döneminde söktü ve ASKİ ambarına aldı. Daha sonra trafo ve pano, Seyhan Zeytinli Atık Su Arıtma Tesisi’ne ihtiyaç gereği monte edildi.

Sözlü’nün söz konusu bölge için 2018’de Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğü’ne başvurduğu ve 20- 25 yıldır kullandığı Hazine arazisini satın almayı da talep ettiği öğrenildi. Sözlü’nün yapılan başvurular sonucu uygun koşullar oluşmadığı için bölgeyi 2019’da kiraladığı, ancak bölgenin satışı için işlemlerin de devam ettiği kaydedildi.

HALKA SU BİLE YOK

Ceyhan’ın Kızıldere-Gündoğan ve İsalı köylerinde yaşayan köy muhtarları ve yurttaşlar, yaklaşık 6 ay süren faaliyetlerde, kendilerine söz verildiği üzere yaşadıkları köylere su getirilmemesine karşın Sözlü ailesi tarafından kullanılan arazide belediyeye ait araçlarla her türlü hizmetin verildiğini söyledi.

Belediyeye ait iş makineleriyle orada kişisel bir bahçe kurulduğunu iddia eden köylüler, duruma tepki gösterdi. Köylüler ayrıca, Ceyhan Ovası’na hâkim araziye eski başkan Hüseyin Sözlü’nün defalarca makam aracıyla geldiğini ve denetleme yaptığını söyledi.