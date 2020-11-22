Eski belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Duran (71), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya’nın büyükşehir olmasının ardından dönemin Adapazarı Belediye Başkanı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel hastanede tedavi altına alındı.
Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın cenazesinin İstanbul’dan Sakarya’ya getirilerek Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama
Video Haberler
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama