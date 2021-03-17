Eski Ermenistan Devlet Başkanı'ndan Paşinyan açıklaması: ‘Sürgüne gönderilmeli’
Eski Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan, ülkenin Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dokunulmazlık garantisiyle derhal istifa ederek geçici olarak yurt dışına sürgüne gönderilmesi gerektiğini ifade etti.
Eski Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin, halkın ve şahsen Başbakan'ın çıkarlarına uygun tek çıkış yolunun, Paşinyan'ın derhal ve gönüllü olarak istifa etmesi, parlamento tarafından dokunulmazlık alması ve geçici de olsa yurt dışına sürgüne gönderilmesi olduğunu vurguladı.
Ter-Petrosyan, bu durumda başbakanlık görevinin, hiçbir partiye üye olmayan ve tarafsızlığıyla adil seçimleri garanti altına alabilecek durumda olan Başbakan Yardımcısı'na verilmesi gerektiğini ifade etti.
Sputnik’in Ermeni medyasının aktardığına göre, Ter-Petrosyan, açıklamasında, "Toplumda, erken seçimlerin iktidar tarafından düzenlenmesi durumunda iktidarın idari kaynakları kullanmadan kaçınmayacağı, bunun sonucu tüm oy kullanma yerlerinin gerilim noktalarına dönüşeceği yönündeki iddialara katılıyorum. Bu durumda, Ermeni toplumu ülke tarihinin en rezil seçimlere şahit olacak, bu da Ermeni devletçiliğinin sonu veya uzun süren ve kabul dolu varlık anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Boğaziçililer hakim karşısına çıkıyor
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- Eğitime ara verildi
- Başsavcılık'tan Öcalan açıklaması
- Peskov'dan Suriye açıklaması
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı