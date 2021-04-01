Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas Almanları yıktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Makedonyalı genç futbolcu Eljif Elmas Almanya milli takımını yıkan isim oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçında Almanya sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Kuzey Makedonya mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
ALMANYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇINDA GOLÜ KİMLER ATTI?
Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Goran Pandev ile 85. dakikada Eljif Elmas kaydetti. Almanya'nın tek golünü 63. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan attı.
ALMANYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇININ KIRILMA ANI
Beklenmedik bir mağlubiyet alan Almanya'nın 85. dakikada kalesinde gördüğü gol maçın kırılma anı oldu.
Almanya - Kuzey Makedonya maçının oyuncusu
Karşılaşmanın oyuncusu, konuk ekipten orta saha oyuncusu Arijan Ademi oldu. Başarılı oyuncu hem hücumda hem de savunmada takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.
Almanya - Kuzey Makedonya maçının istatistiği: 6
Bu skorla birlikte J Grubu'nda Almanya ve Kuzey Makedonya 6 puana ulaştı.
İKİ TAKIM KAÇ PUANDA?
Bu skorun ardından iki takımın puanı da 6 oldu. Kuzey Makedonya averajla 2. sırada Almanya ise 3. sırada yer aldı. Lider Ermnesitan ise 9 puana sahip.
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