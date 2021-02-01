Eski Galatasaraylı Ozan Kabak Liverpool forması giyecek

01 Şubat 2021 Pazartesi, 17:08

Transfer döneminin son saatlerinde, Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak için resmen devreye girdi. Transferin son gününde stoper takviyesi planlayan Liverpool, 20 yaşındaki oyuncu için Schalke 04 ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.



2019'da Galatasaray'dan Bundesliga ekibine transfer olan Ozan Kabak'ın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Muhammed Kabak, 25 Mart 2000 tarihinde Ankara, Çankaya‘da dünyaya geldi. Stoper mevkisinde oynayan millî futbolcu, son olarak Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyiyordu. 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında mücadele eden Ozan Kabak, ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. 17 Kasım 2019 tarihinde Andorra karşısında ilk defa Türkiye A Milli Takımı formasını giydi.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Galatasaray

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Schalke

2018-19 sezonunda kulübü Stuttgart'ın küme düşmesiyle sözleşmesinde yer alan "oynadığı kulüp küme düşerse 15 milyon Avro'ya serbest kalır" maddesi doğrultusunda, 30 Haziran 2019 tarihinde, 15 milyon Avro bonservis bedeliyle Bundesliga takımlarından Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04 ile 26 lig maçına çıktı ve 3 de gol kaydetti.

Sezona kötü başlayan Schalke, ilk lig maçında Bayern'e 8-0 yenildi, maçta Ozan da bir penaltıya sebep oldu. İkinci hafta ise SV Werder Bremen'e 3-1 mağlup olurken Ozan, hem penaltı yaptırdı hem de rakibine tükürdüğü için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek 84. dakikada oyun dışı kaldı. Maçtan sonra Ozan, kasten yapmadığını söyleyerek Ludwig Augustinsson'dan özür diledi. DFB, Ozan Kabak'a 5 maçtan men ve 15 bin Avro para cezası verdi.