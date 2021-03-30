Eski hakem Ahmet Çakar'dan Galatasaray başkanına ağır sözler

30 Mart 2021 Salı, 08:14

Eski hakem, spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yayıncı kuruluşun programcısı Güntekin Onay'ı hedef alan sözleriyle eleştirdi. Ahmet Çakar, Güntekin Onay'a destek verdi.

Hatırlanacağı üzere Güntekin Onay yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yaptığı be United programında ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i konuk etmişti. Onay, söz konusu programda 28 şampiyonluk tartışmalarını hatırlatmış ve TFF'nin bu konudaki fikrini sormuştu.

ÖZDEMİR: YENİDEN İNCELENECEK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin daha önce bu konuda bir başvurusunun olduğunu ancak; söz konusu başvurunun önceki federasyonlar tarafından (Haluk Ulusoy yönetimi) reddedildiğini şimdi yeniden inceleneceğini ifade etmişti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda programcı ve spiker Güntekin Onay'ı eleştirerek, "Tarafgir tutumunu oraya yansıtamazsın. Sen kimsin?" demişti.

Ahmet Çakar, "Ben şu anda spor programı moderatörlerinin, yorumcularının ağabeyi durumundayım. Kimse Güntekin Onay'a sen kim oluyorsun diyemez. Güntekin Onay, Mustafa Cengiz'den çok daha fazla futbol adamıdır. Uzun yıllardır futbolun içindedir. Galatasaray camiası Mustafa Cengiz'in adını bile bilmezken biz 20 yıl önce kendisiyle program yapıyorduk. O fikrini söylemiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajansspor