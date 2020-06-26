Eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı
Diyarbakır'da aralarında görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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