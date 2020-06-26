Eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır'da aralarında görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2020 Cuma, 13:43
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