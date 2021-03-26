Eski HDP'li vekil Kadri Yıldırım yaşamını yitirdi

26 Mart 2021 Cuma, 19:01

Eski HDP Siirt Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım, 23 Mart'ta gece saatlerinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

10 yıl önce de beyin kanaması geçiren Siyasetçi ve akademisyen Prof. Dr. Kadri Yıldırım, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alınmıştı. Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.