HDP milletvekili Önlü'ye 'taziye' soruşturması
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, PKK'li terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terörden arananlar listesinde 'kırmızı kategori'de yer alan PKK’li İsmail Sürgeç'in ailesine yapılan taziye ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı.
Taziye ziyaretine katılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün yanı sıra il eş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun hakkında da 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.
HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği belirtildi.
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