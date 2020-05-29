Eski Hürriyet çalışanı Kubilay Keskin tutuklandı

29 Mayıs 2020 Cuma, 08:52

Bir dönem Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde "Kubilay Gecelerde" adlı köşesinde cemiyet hayatıyla ilgili yazılar kaleme alan Kubilay Keskin, bu sabaha karşı evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kelebek'le yolları 2010 yılında ayrılan Keskin, 2013'te aralarında ünlü şarkıcı Tarkan'ın da yer aldığı 17 sanıklı uyuşturucu davasında, "uyuşturucu madde bulundurma, kullanma, satma ve satılmasına aracılık etme" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



