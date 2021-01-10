Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: 'Büyük sosyal patlama riski var'

10 Ocak 2021 Pazar, 12:13

Yeniçağ'dan Fatih Erboz'un haberine göre, Tantan, Türk sanayi ve ekonomisinin kalkınması için sanayi ve tarımsal sermayenin acilen teşvik edilip desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu yapılmadığı takdirde Türkiye'nin neticesi tahminler üzerinde büyük bir sosyal patlama ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Saadettin Tantan şunları kaydetti:

"İzlenen yanlış politikalarla maalesef sanayi sermayesi çökertilip finansal sermaye öne alındığı için paradan para kazanma siyaseti yatırımlardan uzaklaşmaya yol açtı. Bunun sonucunda lüks tüketim artışı kaçınılmaz olurken tasarrufun olmaması da ekonomiyi dibe çekti. Bir süre ekonomiye can simidi olan inşaat sektörünün de çökmesiyle işsizlikte zirve yaşanmaya başladı. Bu durum sadece İstanbul'da yaklaşık 1 milyon gencin işsiz kalmasına neden oldu. Bu gençlerin köyüne dönememeleri de başlı başına bir sorundur.

Bunun yanı sıra göçlerle kentlere gelmiş 5-6 milyon insanın şehirlerde hayatlarını sürdürebilirlikleri de ortadan kalkmıştır. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde büyük bir sosyal patlama riskiyle karşı karşıya kaldığımız ortadadır.

Toplumsal huzur ve düzeni yok etme potansiyelindeki bu riski görmezden gelemeyiz. Şu anda toplum adeta bir saatli bomba üzerinde oturmaktadır. Bu saatli bombayı etkisiz hale getirmek iktidarın öncelikli görevi olmalıdır. İktidar süratle, kentlerdeki bu yoğunluğu köylere döndürecek projeleri devreye sokmalıdır. Eğitim, teknoloji, araç-gereç alt yapılarıyla modern köyler oluşturularak zaman kaybetmeden bu sosyal patlamanın önüne geçilmelidir."

Yaşanan dış gelişmelerin de Türkiye için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Sadettin Tantan değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Kongre baskını ve Biden yönetiminin işbaşına gelişi, ABD devletinin planlarının bölge ve küresel ölçekte büyük değişiklik göstermeyecektir. ABD; Afrika, Ortadoğu, Hazar, Asya, Afrika ve Ortadoğu'da Türkiye ve Türk kimliği olmadan hareket edemez. ABD'nin Körfez ve bölgeye el koymasının temel nedeni, enerji kaynaklarını kontrolu altında tutup İsrail'in bölgede güç olarak kalmasını sağlamaktır.

Bu süreçte Türkiye'yi de bu bölge ülkeleriyle düşman etti. Ancak Türkiye'nin, Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış politikasına bugün çok ihtiyacı var. Kendi milli çıkarları açısından bu çok önemli. ABD Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz, Balkanlar ve Kafkaslar'da kullanmak istiyor. Bu nedenle milli bir dış politika ve yine milli bir ekonomi politikası Türkiye açısından çok önemli."



