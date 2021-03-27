Eski İstanbul Organize Suçlar Müdürü Saçan mafya tehlikesini anlattı

27 Mart 2021 Cumartesi, 14:41

Türkiye’de son dönemde mafya çatışmaları artıyor. Buna göre en kalabalık organize suç örgütü, 428 adama sahip olduğu iddia edilen Alaattin Çakıcı grubu.

Bu sayı içerisinde irtibat halinde olan işadamları, örgüt elemanları, avukatlar hatta sosyal medya elemanları da var.

Çakıcı grubunu sayısal açıdan Sedat Şahin, Sedat Peker, Burhanettin Saral, Ahmet Turgut, Galip Öztürk, Ahmet Tekin Baykal, Fırat Delibaş, Ümit Saral'ın liderliğini yaptığı iddia edilen gruplar takip etti.

Eski İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, haberde kullanılan verileri değerlendirdi. Saçan, 1998 yılında yeni kurulan şube müdürlüğünün sorumlusu olarak beş yıl sürdürdüğü görevinde 600'e yakın operasyonu yönetmişti.

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem'in Saçan ile yaptığı röportaj şöyle:

"MAFYANIN MEVCUDU AÇIKLANANDAN FAZLA OLABİLİR"

-Mafyanın iddia edildiği gibi 13 bin 691 adamı var mıdır?

2003'te görevi bıraktığım zaman yaklaşık olarak 12 bin kişiyi gözaltına almıştık. Dolayısıyla mafyanın elaman sayısı o civarlardadır. Hatta daha fazla da olabilir. Belki de 17, 18-20 bin civarındaydı. Elimde somut bilgi yok ama tahmin ediyorum. Daha ileri gitmez.

-Peki mafya üyesi kime denir? Nasıl bir yapılanmaları var?

Örgüte dahil olan kişidir. Klasik Türk mafyasında başta bir lider vardır. Liderin altında yakın adamları olabiliyor. Kardeşi veya akrabaları oluyor. Onun altında silahlı grup, istihbarat grubu, muhasebe grubu, kendilerine bağlı çalışan elemanlar var. Bir nevi örgüt gibi bir yapılanmadan bahsediyoruz.

"PARAN YOKSA MAFYA BABASI OLAMAZSIN"

-Mafya örgütünü yönetmek için ciddi bir maddi güç gerekiyor mu?

Maddi güçleri var zaten. Paran olmazsa mafya babası olamazsın ki. Mafya babası olabilmen için paran olması lazım. Örgütün, silahın ve paran olacak. Senin için insan vuran adamlara içerde bakacaksın, dışarıda bakacaksın. Kolay bir şey değil.

-Türkiye’de mafya, ne kadarlık bir maddi gücü kontrol ediyor olabilir?

Burada bilgi eksikliği var. Mafya derken sadece organize suç örgütleri mi kastediliyor yoksa yolsuzluk örgütleri, uyuşturucu çeteleri de buna dahil mi? Bunları da katıyorsanız İstanbul için 25 milyar dolar gibi bir paradan bahsedebilirsiniz. Ama yolsuzluk ve uyuşturucu çeteleri yok sadece mafyayı ele alırsak 5-6 milyar dolarlık bir döngüdür.

"LİDER ÖLMEDİKÇE, GRUP FAALİYETLERİNİ BİTİRMEDİKÇE DOSYA KAPATILMAZ"

-200 veya 400 kişilik sayıları olduğu iddia edilen grupların ne kadarı kemik kadrodur?

Gruplara ve yerlere göre değişir. Örneğin Çakıcı ve Sedat Şahin gruplarında kemik adam çoktur. Mafya yüzer geçer adamları tutmaz. Mafya hiçbir zaman kendisine bağlı olmayan adamı etrafında tutmaz.

-Listede yer alan bazı isimlerin uzun zamandır sesleri duyulmuyor. Bunlar aktifte faaliyetlerini mi gizliyor yoksa her halükarda takip edildiklerinden mi listedeler?

Örgütlü suçlarda bir dosya açılır. Örneğin Peker grubu diyelim. Daha önce alınanlarla sonradan alınanlar devamlı arşivde olur. Dosya açılan gruplar devamlı takip edilir. O dosya açık olarak durur orada. Tabi o grup aktif midir değil midir onu görevde olan arkadaşlar bilir. Dosya ne zaman kapanır? Lider ölünce ve grubun faaliyetlerini sonlandırdığına kesin kanaat getirildiğinde. Genellikle lider öldükten sonra grup faaliyetini tamamen sonlandırmaz sadece daralarak devam eder. Örgütlerin soy ağacı emniyetin elinde olur. Örneğin diyelim ki Şahin grubundan biri ayrılmış yeni grup kurmuş, emniyet bunu bilir.

"MEMLEKET İÇİN HİZMET ETTİM DİYEREK MAFYAYA DÖNÜŞEN YAPILAR VAR"

-Listede adı yer alan bir kişinin Suriye'de muhalif gruplar saffında savaşırken çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Farklı ülkelere savaşmak için giden kimi kişi ve grupların mafyaya dönüşme riski var mı?

Memleket için hizmet ettim deyip bunu zamanla mafyaya dönüştüren kişiler ve yapılar her zaman oldu. Eskiden Çeçen mafya grupları vardı. Onlarda da Çeçenistan'da savaşmış olanlar var. Bu tür yapılar var. Ama bunu da kafa koparmak (haraç almak) için kullanıyorlar.

"TÜRK TOPLUMUNDAKİ MAFYÖZ YAPI YENİDEN HORTLAMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

-Türkiye’de mafyanın halen etkinliği ve gücü olduğunu düşünüyor musunuz?

Ne yazık ki var. Ekonomik durumun iyi olmadığı ülkelerde mafya her zaman olacaktır. Türkiye'de de ekonomik durum iyi değil, fakirlik fazla. Ve teşvik çok fazla. Televizyon dizilerinde filmlerde neredeyse herkesin mafya olması öngörülüyor. Bir adam çıkıyor filmde herkesi öldürüyor. Böyle diziler var. Yeni nesil bunları örnek alıyor. Dolayısıyla mafya tabanı var. Zaten Türk toplumu mafyöz yapıya sahip. Geleneksel Türk toplumdan bahsediyorum. Kız çocuğu geri plana atılıyor. Erkek çocuğun başkasını dövmesi, dayak yeme gel de ne yaparsan yap mantığı devam ediyor. Silaha bağlılık sürüyor. Dolayısıyla Türk toplumu özünde mafyöz bir toplum. Mafyöz toplumun sonucu olarak o ülkede mafyayı tümden bitirmek zordur ama asgariye indirebilirsiniz. Sonuçta tabii ki mafya grupları var. Kimi faaliyetini yerine getiriyor, kimisi getiremiyor, devlette mücadele etmeye çalışıyor. Ama Türkiye'de mafya yok, gücü yok diyemezsiniz. Duyuyoruz, adliyelerde de görüyoruz ne yazık ki yeniden bir hortlamış gibiler öyle görünüyor.

"SURİYE MAFYASININ OLUŞTUĞUNA DAİR BİLGİLER ALIYORUZ"

-Türkiye’de yerleşik bir yabancı nüfusta yaşıyor. Türkiye'de yabancı kökenli mafyanın oluşması riski var mı?

Suriye mafyasının oluştuğuna dair bilgileri alıyoruz. İstanbul'un bazı semtlerinde Fatih'te Esenyurt'ta bildiğim kadarıyla polise zor anlar yaşatıyorlar. Ciddi anlamda takip edilmesi gerekiyor bunların. Diğer Afrikalı gruplar var mesela. Gasp ve hırsızlık çeteleri oluşturuyorlar. Kaçak göçmen, sahte pasaport işi yapıyorlar. İlgili polis birimleri bunları takip ediyordur ama özellikle Suriye mafyasının üzerinde durulması lazım. Var yani duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz.

"MAFYA EYLEMLERİ, MEDYADA SİLAHLI KAVGA GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Her ne kadar değerli medyamız son dönemlerde mafya eylemlerini silahlı kavga gibi gösteriyor. Meğer silahlı kavga oluyormuş. Bizim zamanımızda sürmanşet olurdu kimin adamı, kiminle çatıştı diye başlık atılıyordu. Suriyeli mafya grupları gasp yapıyor, adam vuruyor, adam kaldırıyor bu basına silahlı kavga olarak yansıyor. Bunlar ileride ciddi sorunlara yol açar. Böyle yapa yapa para, adam ve güç kazanırlar. Güçlenince ne yapacaklar, daha güçlenmeye çalışacaklar. Bu sefer de onlara karşı milliyetçi mafya grupları türeyecek böyle gidecek bu işler. Bir an önce ciddi tedbir alınması lazım. Halkın gözünde Suriyelilere biraz yol veriliyor, göz kırpılıyor gibi algılanıyor ama ben eski bir emniyet müdürü olarak böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Mutlaka polis takip ediyordur bunları. Ama biraz daha dikkate alınması gerektiğine inanıyorum.