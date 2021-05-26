Eski KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Peker’in iddialarına ilişkin konuştu

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Kutlu Adalı ve uyuşturucu trafiği iddialarına ilişkin, “iddiada bulunan kişinin, geçmişte, yetkili makamlarda bulunanlarla çok yakın, kamuoyu tarafından bilinen bir isim” olduğunu belirterek, “Ciddiye alınması gereken iddialar. Bütünüyle yalan söylüyor olsa bile araştırılması gerekir” dedi.

Ortada, büyük bir örgü, örtü ve ağ olduğunu vurgulayan Özersay, “Bunun bir kenarından birkaç parça ipin ucu görünmüş. Ülkelerimizin itibarı açısından bunların üzerine kararlılıkla gitmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Peker’in iddialarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Özersay, Kutlu Adalı cinayeti ve KKTC’nin kara para aklama ve uyuşturucu trafiğinde bir kesişme noktası olduğuna dair iddialar üzerine KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne önceki gün başvurduklarını belirtti. Bir faili meçhul cinayetin, devletin itibarına zarar verdiğini, insan hakları ve demokrasi açısından da kara bir leke olduğunu vurgulayan Özersay, “Geçen süre zarfında hiç bu nitelikte bir gelişme ve yeni bilgi ortaya çıkmamıştı ya da çıkmasına müsaade edilmemişti, bilmiyorum. Bugün geldiğimiz noktada yeni unsurlar var” dedi. Adalı cinayetine ilişkin bir tanığın, itirafçının ortaya çıktığına işaret eden Özersay, “Bu itirafın neden şimdi yapıldığıyla ilgilenmiyorum ama ortada itirafçı var, bu yeni gelişmedir” dedi.

‘YALAN BİLE OLSA ARAŞTIRILMALI’

Cinayeti kimin işlediğine dair kulaktan kulağa ya da kapalı kapılar ardından bazı isimlerden söz edildiğini ancak doğrudan bir itham ve iddianın daha önce ortaya çıkmadığına işaret eden Özersay, “açıkça suçun işlenmesi talimatını verdiği, azmettirici olduğu söylenebilecek bazı isimlerin iddia edildiğini” kaydetti. Özersay, “Bunun da araştırılması gerekir çünkü bu kişiler hayatta. Sedat Peker’in söylediklerinin doğru olduğunu iddia etmiyorum ama ortada madem bir iddia var, bunların araştırılması, hayatta olan kişilerin ifadelerinin alınması, gerekli soruşturmanın kavuşturmanın yapılması gerekiyor” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuruda, “Adalı cinayetine ilişkin dosya kapandıysa yeniden açılması, rafa kaldırıldıysa da canlandırılması talebinde bulunduklarını” kaydeden Özersay, “Bu bilgilerle ilgili tarihler, isimler verilmekte, yerine kadar bahsedilmektedir. İkincisi, bu iddialarda bulunan kişi sıradan birisi değildir. Bu kişi, geçmişte, yetkili makamlarda bulunanlarla çok yakın olduğu kamuoyu tarafından bilinen bir isimdir. Bunun için ciddiye alınması gereken iddialardır. Herhangi bir kişi çıkıp bunları söyleseydi, bir değeri, ağırlığı bulunmazdı. Ama Sedat Peker’in söyledikleri, üzerine gidilip, araştırılması gereken şeylerdir. Bütünüyle yalan söylüyor olsa bile araştırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

‘KARANLIK LEKEYİ AYDINLATALIM’

KKTC ile Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşması bulunduğunu ve bu anlaşmaya göre KKTC polisinin ve yetkililerinin, Türkiye’de bulunan ve KKTC’de işlenen bir suçla bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin ifadelerini almayı talep edebileceğini vurgulayan Özersay, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki polise, içişlerine, ‘Türkiye’de bulunan bu şahsın ifadesini alın’ diye talepte bulunma hakkımız var. ‘Türkiye’de bu konuda kovuşturma başlatın’ diye talep etme hakkımız var. Bilgi belgeyi talep etme hakkımız var. ‘Bu mekanizmaları çalıştırıp, Türkiye Cumhuriyeti’nden bunları talep edin ki karanlık bir nokta, kara bir leke olarak tarihimize geçmiş bu konuyu aydınlatalım, bu konuda inisiyatif almak zorundasınız’ diye dilekçe verdik” dedi.

‘BÜYÜK BİR ÖRGÜ, ÖRTÜ, AĞ VAR’

Atilla Peker’in gözaltına alındığına dikkat çeken Özersay, Soylu’nun konuya ilişkin açıklamasına işaret ederek, “Kutlu Adalı davasıyla ilgili ifadesi alındı mı net değildi. Buradan polisimizin Türkiye’ye, Kutlu Adalı davası bağlamında da ifadesi alınması yönünde kesinlikle talepte bulunulması gerekiyor” dedi.

Özersay, şunları kaydetti:

“Ortada, öyle anlaşılıyor ki büyük bir örgü, örtü, ağ var. Bunun bir kenarından birkaç parça ipin ucu görünmüş. Bu ipin ucundan tutup çekecek miyiz, tamamının çözülmesini ve aydınlığa kavuşmasını sağlayacak mıyız yoksa örneğin ‘Kıbrıs ayağındaki ipi çekmeyelim de Türkiye’deki şu kısmının, birilerin ipini çekelim’ şeklinde mi kalacak? Kritik soru budur. KKTC’nin itibarı, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha sağlıklı bir zemine oturtulması için; Kıbrıs davası ulusal bir davaysa, bu davaya daha gerçekten hizmet etmek istiyorsak, Kıbrıs’a ilişkin ipin ucunu tutup çekmek, bu ilişki biçimlerini ve siyasi cinayeti aydınlığa kavuşturmamız, ülkelerimizin itibarı açısından bunların üzerine kararlılıkla gitmemiz gerekir.”

‘TARİHİ BİR FIRSAT’

Kıbrıs ile ilgili iddiaların yalnızca Kutlu Adalı ile ilgili olmadığını aktaran Özersay, “Ülkemizdeki uluslararası uyuşturucu trafiği ve kara para aklanması noktasında bağlantısı olduğu, kesişme noktası olduğu konusunda iddia var. İsimler veriliyor. Onların da ifadesinin alınması, konunun üstüne ciddiyetle gidilmesine dair de bir başvuru yaptık. Kamuoyu, iki konuyu birlikte tartışıyor. Bir taraftan huzursuzluk var. Diğer taraftan bu bir fırsattır. Karanlık noktaların aydınlatılması, karanlık ilişkilerin aydınlatılması için tarihi bir fırsat” ifadelerini kullandı.