Enginyurt'tan Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı'na sitem
MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, hemşehrisi olan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u TBMM’deki odasında ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Enginyurt, koronavirüs tedavisi sürecinde kendisine destek olduğunu açıkladığı CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na ve Torun’a teşekkür etti. Öte yandan Enginyurt kendisine geçmiş olsun TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sitemde bulundu.
MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u TBMM’deki odasında ziyaret etti. Koronavirüs tedavisi sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Torun’un kendisine destek olduğunu belirten Enginyurt, ziyaretin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Enginyurt’un paylaştığı mesaj şöyle:
“Kovit-19 tedavimiz boyunca desteklerini esirgemeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekilimiz Sayın Seyit Torun beyefendiyi ziyaretteyiz. Sayın başkanıma ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederim.”
ŞENTOP'A TEPKİ GÖSTERDİ
Enginyurt kendisine geçmiş olsun demeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a sitemde bulundu. Enginyurt "TBMM'de,Korona Virüs hastası olan Milletvekili sayısı 100 ü geçti. Merak ettim ve de sitem ederek sormak istiyorum. TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop hangi vekillere geçmiş olsun dedi ve hal hatır sordu? Sayın Şentop! İnsani bir geçmiş olsun diyemeyecek kadar ne yaptık sana?" dedi.
TBMM'de,Korona Virüs hastası olan Milletvekili sayısı 100 ü geçti.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 24, 2020
Merak ettim ve de sitem ederek sormak istiyorum.
TBMM Başkanı Sayın @MustafaSentop
hangi vekillere geçmiş olsun dedi ve hal hatır sordu?
Sayın Şentop! İnsani bir geçmiş olsun diyemeyecek kadar ne yaptık sana?
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