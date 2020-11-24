Enginyurt'tan Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı'na sitem

24 Kasım 2020 Salı, 15:56

MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u TBMM’deki odasında ziyaret etti. Koronavirüs tedavisi sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Torun’un kendisine destek olduğunu belirten Enginyurt, ziyaretin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Enginyurt’un paylaştığı mesaj şöyle:

“Kovit-19 tedavimiz boyunca desteklerini esirgemeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekilimiz Sayın Seyit Torun beyefendiyi ziyaretteyiz. Sayın başkanıma ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederim.”







ŞENTOP'A TEPKİ GÖSTERDİ

Enginyurt kendisine geçmiş olsun demeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a sitemde bulundu. Enginyurt "TBMM'de,Korona Virüs hastası olan Milletvekili sayısı 100 ü geçti. Merak ettim ve de sitem ederek sormak istiyorum. TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop hangi vekillere geçmiş olsun dedi ve hal hatır sordu? Sayın Şentop! İnsani bir geçmiş olsun diyemeyecek kadar ne yaptık sana?" dedi.



