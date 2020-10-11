Eski milletvekili Süleyman Bölünmez'e silahlı saldırı
Şırnak'ta 22'nci Dönem Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez'e, uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.
AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası ve 22'nci dönem Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan kömür ocakları mevkiinde uzun namlulu silah ile yapılan saldırı sonucu kolundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölünmez, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölünmez tedavisinin ardından güvenlik önlemleri altında taburcu edilirken polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
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