Eski RTÜK üyesi Ali Öztunç: Ebubekir Şahin RTÜK'ün gelmiş geçmiş en militan başkanıdır

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:10

RTÜK'ün Ülke TV'de katıldığı bir programda ölüm tehditleri savuran Sevda Noyan'a ses çıkarmaması tepkilere yol açmıştı. RTÜK'ün eski üyesi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da tepki göstererek, “RTÜK, parmak hesabı ile yayıncılara kan kusturuyor” ifadelerini kullandı.

"ARTIK ZIVANADAN ÇIKTI"

Sözcü'de yer alan habere göre; RTÜK'te AKP ve MHP çoğunluğu ellerinde bulunduran üyelerin, en küçük bir eleştiriye dahi tahammülleri olmadığını savunan Öztunç, “Bu kurul artık zıvanadan çıkmış durumda. Yandaşlara ceza yok, en ufak eleştiriye var. Dertleri her şeyi toz pembe göstermek” dedi. Öztunç RTÜK'ü şöyle eleştirdi:

"İKTİDARIN AĞZINA BAKILIYOR"

‘'RTÜK eskiden de kötü durumdaydı ama son Başkan Ebubekir Şahin ile birlikte iyice zıvanadan çıktı. Geçmiş başkanlar da AKP'nin dediğini yapıyordu ancak arada bir açıp kanuna bakıyorlardı. Şahin ise kanuna gözlerini tamamen kapatıp, sadece birebir iktidarın ağzına bakıyor.

"EN MİLİTAN BAŞKAN"

Kendisi RTÜK'ün gelmiş geçmiş en militan başkanı haline gelmiştir. RTÜK'te kurulan koalisyon ile gözlerini yasalara kapatarak, Meclis'teki gibi ellerini kaldırıp indiriyorlar. Bu durum gittikçe de perçinleniyor. Sadece birilerine bakılarak kararlar veriliyor.

Bu gerginlik politikasını medyayı tamamen bitirmek üzerine kuruyorlar. Yandaşlara ceza yok ama ufacık eleştiri getirene en ağır cezaları veriyorlar. RTÜK, televizyon kuruluşlarına ceza verirken bir önceki ayın reklam gelirinin yüzde 1 ile yüzde 5'i arasında ceza kesebiliyor.

Bu ceza şimdiye kadar fiilen yüzde 1 olarak uygulanırdı. Şimdi en üst seviyeden ceza yağdırıyorlar. RTÜK ilkeleri yerine getirmiyor.''