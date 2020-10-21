Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, beyin kanaması geçirdi
Ankara'da eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş (73) evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası Osman Durmuş, sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi. Durmuş, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Durmuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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