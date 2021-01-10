Eski Saray Başdanışmanı Tanrıverdi’nin şirketi, suikast tekniği hizmeti veriyor: SADAT’tan gladyo eğitimi

10 Ocak 2021 Pazar, 02:00

AKP yönetiminin son günlerde çeşitli olayları bahane ederek “darbe senaryoları” üretmesine karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi (SADAT), resmi sitesinden “suikast tekniği” ve “gayri nizami harp” hizmetleri verdiğini duyurdu. Adnan Tanrıverdi, şirketin kurulduğu dönemde, SADAT’ı, AKP hükümetinde yer alan yetkililerin isteği üzerine kurduklarını açıklamıştı.

2012 yılında TSK’den emekli olmuş 23 subay ve astsubayın kurduğu ve savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren SADAT şirketi, AKP’nin iktidarda olduğu 2012’de İstanbul Valiliği’nden özel güvenlik yetki belgesi aldı. Şirketin kendi belgelerine göre, silahlı kuvvetlerin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonu, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olmasını amaçlıyor.

“İslam Birliği olacak mı, olacak. Nasıl olacak, Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki, Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki, bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor” diyen Tanrıverdi, tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştükten sonra başdanışmanlık görevinden istifa etmişti.

BASKIN VE SABOTAJ KURSU

SADAT’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, askeri eğitim hizmetleri veriyor. Örneğin; kara harekâtı eğitim programında, yetişmiş eğitimciler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ile arazi ortamında pusu, istihbarat, baskın ve sabotaj, uçak-helikopter yönlendirme eğitimleri veriliyor. Kurs sonunda elde edilecek kabiliyetler arasında “ordu organizasyon şemasında bulunan kademelerin en alttan en üst seviyeye kadar olan birimlerinde uyumlu bir şekilde görev yapabilme” yetisi de bulunuyor.

Keskin nişancılık eğitim paketini alanların, tabanca ve piyade tüfeği atışlarında yüzde 60 başarı sağlaması öngörülüyor.

SUİKAST TEKNİKLERİ

Koruma eğitim paketindeki kursiyerlerden de tabanca ve tüfek atışlarında yüzde 60 başarı sağlanıyor ve kurs sonucunda, temel koruma teknikleri ve “suikast teknikleri” konusunda “imkân ve kabiliyetler” pekiştiriliyor. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere, kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir “koruma uzmanlığı” sertifikası veriliyor.

GLADYO PAKET PROGRAMI

“Bomba imali”nin de öğretildiği belirtilen tahrip eğitim paketinin yer aldığı programda, ayrıca Gladyo’nun kullandığı teknik olan “gayri nizami harp” eğitimi paketi de bulunuyor. Gayri nizami harp kursunun eğitim içeriği, SADAT’ın programında özetle şöyle yer alıyor: “İstihbarat, mukavemet harekâtı, gerilla harekâtı, kurtarma-kaçırma harekâtı, özel kuvvetler harekâtı, psikolojik harp harekâtı, gayri nizami harp liderliği.”

Gayri nizami harp kursunu kazananlar programa göre şu yetenekleri kazanıyorlar: “Sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş, sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerden oluşan harekât teknikleri.”

İSLAM DEVLETİ İSTEMİ

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yaptığı dönemde, İstanbul’un başkent, resmi dilin Arapça olduğu bir İslam devleti oluşumu önermişti. Geçmişte Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekât Şube Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği yöneticileri arasında Akit gazetesi yazarı ve eski AKP Sarıgazi Belde Başkanı Sabri Balaman, geçmişte irticai faaliyetler gerekçesiyle TSK’den uzaklaştırılmış olan Ersan Ergür, Reşat Fidan gibi isimler de yer alıyor.

Yakın geçmişte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SADAT’ın “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları kurduğu”nu gündeme getirmiş, şirket bu savlara karşı çıkmıştı.