Eski Spor Bakanı: Türk futbolunu Katarlılar mı yönetiyor?

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:56

Önceki Spor Bakanlarından ve CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak, Süper Kupa Finali'nin Katar'da oynanacak olmasına büyük tepki gösterdi.

Spor Bakanlığı döneminde A Milli Futbol Takımı'nın dünya üçüncüsü olan Toprak bir dönem de Beşiktaş Kulübü'nde Asbaşkanlık görevini sürdürmüştü. Bakanlık ve yöneticilik dönemlerinde sporun siyasallaşmasına asla izin vermediklerini belirten Toprak, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu bu kararıyla Süper Lig'in şampiyonumuzla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonumuz arasındaki Süper Kupa maçını Katar'a aldı. İktidarın, bu Katar sevdası nedir? Katarlı yayıncı kuruluş beIN SPORTS artık futbolumuzu da mı yönetiyor? Yoksa, bir kulübün Katarlılar'a satışı için pazarlama mı yapılıyor?" sorularını sordu.

Erdoğan Toprak'ın Katarlılar'a satılacak kulüp iddiası ile Başakşehir'e kastettiği öğrenildi.