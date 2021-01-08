Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı: Milli Mücadele'de yedi düvelle falan savaştığımız masal

08 Ocak 2021 Cuma, 11:56

Eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü’nün Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Milli Mücadele dönemine ilişkin sözleri tepki çekti.

Halen Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Metin Hülagü, "Milli Mücadele'de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa'dır" diye yazdı.

İşte Hülagü'nün paylaşımı:

"MISIROĞLU İZLİYORDUNUZ"

Hülagü'nün paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Kullanıcılar, Hülagü'nün sözlerine "TTK başkanlığı yapmışsınız hasbelkader, belli bir savın var. Ama bunu gecenin 01.30'unda nasıl bir ilhamla yazdınız? Sanırım Youtube'dan kitabınızın nâşiri Kadir Mısıroğlu videoları izliyordunuz o sırada", "İngiltere, İstiklal Harbi’nde savaştıklarımızın ağa babasıdır. TTK Başkanlığı yapmış olmanız ülkemiz için heder edici..." diyerek tepki gösterdi.