Eski valilerden Refik Arslan Öztürk hayata veda etti
Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa'da valilik yapan Refik Arslan Öztürk hayatını kaybetti. Türk idarecileri arasında tutumluluğuyla bilinen Öztürk 71 yaşındaydı.
Eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Fahri Öztürk'ün kardeşi, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün ağabeyi Refik Arslan Öztürk hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesi, bugün İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Refik Arslan Öztürk, bir süredir Göztepe Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Eski başbakanlardan Binali Yıldırım da Öztürk Ailesi'ni arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa’da valilik yapan Refik Arslan Öztürk 71 yaşındaydı.
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