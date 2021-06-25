Eski Yarbay Murat Mala’nın beraat kararının bozulması talep edildi
Beraat kararının bozulmasını talep eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusundaki bozma gerekçeleri dikkat çekti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz “çatı” davasında sanık eski Yarbay Murat Mala’nın “Anayasayı ihlal” suçundan beraatına ilişkin kararın bozulmasını talep ederken, milletvekillerinin müdahil olmasını da gerekçeler arasında sıraladı. Aralarında AKP ve CHP grup başkanvekillerinin de olduğu 21 kurum ve kişiye yapılan tebligatta, “suçtan zarar görmedikleri için davaya katılma hakları bulunmaması” bozma gerekçesi olarak gösterildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Yarbay Murat Mala’nın “Anayasayı ihlal” suçundan beraat etmesi kararının bozulmasını talep etti. Savcılığın başvurusundaki bozma gerekçelerinden biri dikkat çekti. Müdahil taraflara tebliğ edilen başvuruda, birçok bakanlık ile AKP’li milletvekilleri ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özgür’in “suçlardan doğrudan zarar görmedikleri için davaya katılma hakları bulunmadıkları” belirtildi. Söz konusu isimlerin davaya müdahil olması da bozma gerekçeleri arasında yer aldı.
‘MECLİS’İ LAĞVEDECEKLERDİ’
CHP’li Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığı tebliğname ile konudan haberdar olduğunu belirterek, şahsen ve partim adına yargılamalara gittim, katıldım, müdahillik dilekçemi verdim. Müdahil kabul edildik. Şimdi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı; İsmail Kahraman’ın, İsmet Yılmaz’ın, Özgür Özel’in, Ramazan Can’ın, Ali Özkaya’nın, Mustafa Elitaş’ın, Naci Bostancı’nın müdahillik taleplerinin kabul edilmesini bozma gerekçesi yapıyor. Yargıtay Başsavcısı diyor ki, ‘Bunlar, suçtan doğrudan zarar görmedi.’ Bir kere, yürütmesiyle, yasamasıyla, yargısıyla o gece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne saldırıldı; biz de ışıkları sönük Meclisin ışığını açtık, belki o an hedef değildi, hedef oldu. Başarılı olsalardı zaten Meclis’i lağvedeceklerdi” ifadelerini kullandı.
Milletvekillerinin müdahillik taleplerinin haklılığına dikkat çeken Özel, “AK Partili milletvekillerinin de bizimle birlikte buna itiraz etmeleri gerekiyor. Meclis suçtan zarar görmediyse, milletvekilleri suçtan zarar görmediyse kim görmüştür? Elbette şehitlerimiz, elbette gazilerimiz; onların müdahillik talepleri zaten kabul edilmiştir ama Yargıtay Savcılığı ‘Milletvekilleri zarar görmedi’ diyor. Bu karara, bu yaklaşıma çok dikkatli bakılması gerekiyor” diye konuştu.
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