Eskiden 19 Mayıs’larda zeybek oynanırdı!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, bir zamanlar stadyumlarda, halkın seyirciliğinde, gençlerin spor gösterileri ve halk dansları ile kutlanırdı. Bu gösterilerin ilkleri Köy Enstitülü öğrenciler tarafından gerçekleştirilmişti. Zeybek de oynanırdı, kule de kurulurdu.
Konuk yazar: Emel Seçen
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Köy Enstitülerinin yıldönümü ertesi, Hasanoğlan Köy Enstitüsü binasının yeniden restore edileceği müjdesini vermişti. Ne yazık ki MEB, verilen izni, gerekçe göstermeden iptal etti! Mansur Yavaş, bu iptal haberini “Ne yaparlarsa yapsınlar, yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz” diye duyurdu. Köy Enstitülerinin anılması bile bir kesimi korkutuyor, rahatsız ediyor. Çünkü o eğitim, bir emek ve değerler sistemidir. Yazar, eğitimci Ahmet Doğan ve Mustafa Özmen’in yakında İş Bankası Yayınları’ndan Köy Enstitülerinin yansıması olarak çıkacak Adabelenliler Ortaklar İlk Öğretmen Okulu çalışmasından 19 Mayıs’ların Köy Enstitülü öğrenciler tarafından nasıl kutlandığına ilişkin paylaşımlarını kısaltarak yayımlıyoruz:
“Sporun her türünde Adabelenliler, Ortaklar Öğretmen Okullular vardır. Takım oyunlarında çoğunlukla birinciliği kimseye bırakmadığı gibi atletizmde de bırakın bölgeyi, ülke çapında önemli başarılar görürsünüz; dünya çapında güreşçiler yetişmiştir: Ahmet Bilek 1960 Roma Olimpiyatları’nda serbest stilde olimpiyat şampiyonu olmuştur. Güreşin yanında futbol, voleybol, yüzme, yelken, masatenisi ve bilardo gibi sporun her alanında çalışmalar yapılmış, eğitim verilmiştir.
Ama yine de en büyük başarı 19 Mayıs’larda ortaya konulan gösterilerdir.
Bütün okulu aylar öncesinden gösterinin heyecanı sarar. Gösteri, geçit töreniyle başlar. Başta görevli öğretmen, arkasından koskoca bir okul. Ardından müzik eşliğinde ritmik hareketler başlar. Sonra bir kompozisyon kaplar sahayı. Bir Mustafa Kemal, bir Türkiye tablosudur genellikle ortaya konulan. Eşli hareketler daha da çarpıcıdır. Erkek öğrenciler birkaç katlı kuleler oluşturur, düşerler mi korkusunu boşa çıkararak. Ve en sonunda yüzlerce kişi zeybek oyununa durur. 19 Mayıs törenlerinde neredeyse tüm okulun birlikte oynadığı zeybek oyunlarını bilmeyen Adabelen’li yoktur. Sadece Zeybek de değil, beden eğitimi öğretmenleri tarafından Erzurum Barları, Elazığ ve Kars oyunları da öğretilir ve bu ekipler tüm festival ve açılışlarda gösteriler yapar. 62 mezunu Ali Çakır, bir anısını şöyle paylaşır: “Bezkese köyünden İdris Mehmet'in ayağında pabucu olmayan oğlu Ali Çakır, İstanbul Hilton'da dizini vurduğu yerden kıvılcımlar çıkartarak zeybek oynuyordu. Bu benim için çok büyük bir gururdu. Bana bu gururu Ortaklar İlköğretmen Okulu yaşatıyordu...” İşte belki bunun içindir Köy Enstitülerine tahammülsüzlük!
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