Eskişehir’de 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:14

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Gümüşbel ile Beykışla mahalleleri arasında yasa dışı Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dron ile yapılan incelemede tarlaların arasında ekili 70 santim uzunluğunda yaklaşık 2 bin kök Hint keneviri olduğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla kenevir bitkileri toplanıp yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan tarla sahibi ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.