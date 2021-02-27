Esnaf, Ali Babacan'a dert yandı: Çok zor durumdayız, gırtlağa kadar geldi

27 Şubat 2021 Cumartesi, 17:26

Tarladan sofraya sloganıyla açılan kooperatif marketleri, aynı ürünleri satan küçük işletmeleri zor durumda bıraktı.

Pandemi nedeniyle hafta sonu dükkanını açamayan esnaf, hem kooperatif hem de zincir marketlere karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Bir esnaf yaşadıkları sıkıntıları, parti kongresi için Ordu'da bulunan Babacan'a şöyle anlattı:

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ, GIRTLAĞA KADAR GELDİ"

Esnaf: Bu ne ya bizi adam yerine koyan yok ki. Hiç kimse bizi dinlemiyor. Devlet bizimle rekabet yapıyor, devlet. Ya biz ne yapacağız, vergi vereceğiz. Biz bunu satacağız vergi vereceğiz. Sen devletin gücünü kullanarak rekabet yaratıyorsun. Karşımızda Tarım Kredi Kooperatifleri.

Babacan: Sizin ödediğiniz vergilerle onu finanse ediyor.

Esnaf: Tarım Kredi Kooperatifleri, bu işi niye yapıyor? Bu ne bizim çektiğimiz. Biz devletten bir kuruş destek almıyoruz. Her ay vergimizi net olarak ödüyoruz. Bir de bize rakip çıkarıyorsun. Devletin gücüne rakip olur mu? Biz devletle baş edebilir miyiz? Zaten zincir marketler aldı başını gidiyor.

Babacan: Doğru.

Esnaf: Onlarla rekabet edemiyoruz. Bir de Tarım Kredi Kooperatifleri mahalle mahalle bize rakip açıyor. O zaman ‘Kapatın siz kardeşim, yapmayın’ de. Kimin yapacağına karar versin. Biz de başımızın çaresine bakalım yani.

Babacan: Şu an esnafın küçük işletmenin halinden anlayan kimse yok hükümette. Ülkenin gerçeklerinden koptular.

Esnaf: Çok zor durumdayız, gırtlağa kadar geldi yani. Tamamen böyle dibe çakılmak için herkes elinden geleni yapıyor. Hep dibe dibe dibe. Nereye gideceğiz?

GENÇLERİN DURUMU KÖTÜ

Babacan: Gençlerin durumu kötü

Esnaf: Maalesef, çocuğum üniversiteyi bitirdi şu anda İstanbul'da, harçlık gönderiyorum. Bulduğu işle geçinemiyor, bu çocuk daha evlenecek..

Babacan: Haklısınız. Ben esnaflıktan geliyorum biliyorsunuz, ailem üç kuşak esnaf. Onun için yeni bir parti kurduk, mevcut düzenle mümkün değil.